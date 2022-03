Francesco Paolantoni, le sue fratture diventano show a Domenica In. Venier: «Sono tutta rotta come te»

Tibia, perone e malleolo: Francesco Paolantoni è «scompostissimo». Lo showman campano, ospite a Domenica In, insieme a Stefano De Martino, conduttore e collega del programma Made in sud, Paolantoni ha scherzato sulla brutta caduta di un mese fa che l'ha costretto su una sedia a rotelle per le fratture riportate. «Mi fai tenerezza, perchè anche io son tutta rotta» replica Mara Venier ironicamente. E aggiunge commenti sulla tipologia di frattura, data la sua esperienze in cadute e fratture. «Ma è reciso? Se sì non recuperi, devi operarti» dice la conduttrice a cui Paolantoni replica: «Mi sono già operato, non sento nulla». «Quello ormai da tempo» interviene Stefano De Martino suscitando sorrisi maliziosi. «Sei come Amanda Lear: la boutique è chiusa» sottolinea Mara scoppiando a ridere.

«E ora come farete con lo spettacolo?» domanda la Venier ai due cabarettisti che a breve faranno un tour per i vari teatri d'Italia . «Ma guarda è meglio ora - risponde De Martino -. Prima facevamo ridere, ora facciamo pietà» dice ridendo e aggiunge: «Lo smontiamo prima di partire e lo rimontiamo dopo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 16:10

