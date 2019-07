Francesco Monte prima di "Tale e Quale", fuga con la fidanzata Isabella De Candia a Formentera

Mercoledì 17 Luglio 2019, 19:24

Per trascorrere le vacanze con la nuova fidanzataha scelto Ibiza. L’ex tronista, partecipante all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip e pronto alla nuova edizione di “Tale e Quale show” è partito assieme alla modellaLe voci vengono confermate e dopo l’addio a Giulia Salemi, conosciuta proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Francesco ha ritrovato l’amore a fianco della modella, con cui è stato sorpreso da “Chi” durante una vacanza a Ibiza. A fare da Cupido è stato Pio D'Antini, del duo comico Pio e Amedeo. La moglie di Pio, infatti, è una carissima amica della De Candia. I due si frequenterebbero da circa un mese e sono usciti allo scoperto anche suoi social, dove Monte ha pubblicato nelle stories uno scatto della fidanzata.Sull’addio a Giulia Salemi se ne sono dette molte, ma Francesco ha voluto mantenere un profilo basso: “La storia tra me e Giulia – ha fatto sapere - si è conclusa come per la maggior parte delle persone civili e adulte: parlando. Ma non l’ho tradita. Oggi non parlo più della mia vita privata”.