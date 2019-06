Francesco Monte parla dopo la fine della storia con Giulia Salemi: «Ci vorremo sempre bene

Giovedì 6 Giugno 2019, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storiaembra essere arrivata aldopo che tutti pensavano che i due avessero trovato l'anima gemella. Giulia proprio ieri ha espresso il suo dolore per la fine dell'amore che la legava a Francesco conosciuto nella casa dele con il quale, almeno da parte sua, sembrava subito essere nata una forte intesa.Oggi anche Monte ha detto la sua sulla rottura e lo ha fatto attraverso una Instagram story: «Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre tanto bene, sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci ama e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, di rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra relatà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni...».Monte, come Giulia, sembra essere addolorato per quanto accaduto e chiede a chi lo segue sui social il silenzio che serve per metabolizzare la fine di un amore: «Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con affetto, Francesco».