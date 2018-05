Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati. Monte chiede rispetto ai fan

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' ufficiale Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati. La prima a parlarne è stata Paola in un'intervista rilasciata a Chi, la conferma è arrivata proprio pochi minuti fa anche dall'ex di Cecilia Rodriguez. Pochi minuti fa, inoltre, anche Francesco Monte ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha confermato l'addio.“Io e Paola non stiamo più insieme - scrive Monte - Le motivazioni restano private quindi chiedo la cortesia di accettare e di farvi bastare questo.Come due persone mature abbiamo mantenuto un rapporto civile e di rispetto reciproco. Ciò che porta due persone a prendere strade diverse è giusto che resti nell’intimità, proprio come ho sempre fatto e gestito le mie situazioni personali. Sono certo certo che capirete”.Entrambi gli ex naufraghi dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi hanno scelto la via della discrezione e chiedono ai propri fan rispetto e discrezioni, ma l'ex Madre natura non sembra esserne troppo convinta, visto che nell'intervista si legge:"‘Francesco mi ha detto non diamo spiegazioni. Io mi sono fidata. Ho sbagliato”.