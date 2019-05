Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è facile la vita sui social e sembra che ultimamentee la fidanzatastiano subendo diversi attacchi da parte degli haters. L’ex tronista ha allora deciso di prendere posizione, difendendo la compagnia, attraverso il suo account Instagram.Nelle Stories infatti Francesco è stato chiaro: “Non sono solito a scrivere trattati del genere – ha scritto dal suo account social - però non posso fare a meno di farlo visto la miriade di insulti e robe disumane che sto leggendo in questi giorni nei miei confronti ma soprattutto nei confronti di Giulia. Cortesemente chiedo a questi leoni da tastiera e anche alle stesse persone che dicono di volerci bene e di sostenerci, ma quanto pare non è così, di badare di più alla propria vita perché di gente così possiamo farne a meno e che la cattiveria gratuita non fa mai male a nessuno. Non dimenticate… il KARMA esiste. Pace e amore”.