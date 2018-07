Francesco Monte, relax con gli amici a Ibiza dopo lo "stress" del canna gate e l'addio a Paola di Benedetto

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FORMENTERA- Dopo lo stress provocato dalche l’ha reso involontario protagonista all’Isola dei Famosi,si rilassa a Formentera con gli amici. L’ex tronista infatti una volta tornato in Italia, a seguito dell’eliminazione, ha dovuto seguire la coda delle polemiche nate a seguito delle dichiarazioni di Eva Henger e nel mentre si è prima fidanzato e poi ha improvvisamente lasciato l’ex collega naufragaMonte è quindi voltato a Formentera dove sembra abbia avuto una notte scatenata con la modella Ana Moya, ex finaIista di Veline e dove ha deciso di rilassarsi in compagnia.“Novella2000” l’ha sorpreso la mare, mentre gioca a pallone e fuma comodamente sdraiato al sole assieme a un gruppo di amici.