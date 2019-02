Francesco Monte e Giulia Salemi, sorpresa per San Valentino: «È il più bello della mia vita»

Ultimo aggiornamento: 19:04

San Valentino d'amore perche dopo quello che sembrava un inizio tentennato della loro storia sembra stiano vivendo. La fashion blogger ha mostrato con alcune Instagram stories la sorpresa che Francesco le ha fatto per il compleanno, inaspettata ma molto gradita. Tornata a casa, ha trovato mille palloncini, luci soffuse e un covo d'amore dove scambiarsi coccole a baci.Monte era stato molto attento a non farsi scoprire, tanto che Giulia è rimasta molto stupita dalla sorpresa: «Diretta domani, promesso! Sono certa capirete. Dopo questa sorpresa wow che mi ha fatto Francy, festeggiamo anche noi San Valentino in amore. Questo è il San Valentino più bello della mia vita», ha detto Giulia che poi ha confessato: «Io non me lo aspettavo. Sono basita. Sono scioccata per tutta questa dolcezza. Adesso vogliamo goderci questo momento stupendo».E dire che Monte sembrava non essere convinto di prendere un impegno con Giulia che però, con la sua caparbietà ha saputo far capitolare il bel ex tronista.