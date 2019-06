Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati. Il dolore di lei su Instagram: «Sento freddo dentro...»

di Emiliana Costa

Cecilia Rodriguez

Mercoledì 5 Giugno 2019, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembravano una delle coppie più affiatate dello showbiz, eppure a un passo dalla convivenza qualcosa si sarebbe spezzato. La loro storia era nata dentro la casa del. All'inizio per l'influencer italo-persiana era stata dura conquistare il cuore del bel Francesco. Ma poi la storia aveva preso il largo,«Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe… Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima… L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno…Senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare… Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà….Ma poi ti vengono in mente tutte le persone che ti vogliono bene e percepisci di nuovo il calore e pensi che devi rialzarti per loro, asciugare le lacrime e andare avanti e auto convincerti che per un po’ forse continuerà a urlare il suo nome dentro il tuo cuore, ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. Grazie per l’amore e il sostegno che mi date ogni giorno… ♥️».In pochi minuti le tenere e addolorate parole di Giulia Salemi hanno fatto il giro del web. I fan le sono vicino.Staremo a vedere.