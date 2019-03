Francesco Monte e Giulia Salemi vanno a convivere: eccoli mentre scelgono il nido d'amore

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono conosciuti sotto l'occhio delle telecamere casa del Grande Fratello Vip, nell’edizione di quest’anno, ma una volta usciti dal reality condotto da Ilary Blasi in pochi credevano nel proseguo della relazione fraL’ex tronista infatti è inseparabile dallatanto che i due starebbero pensando di andare ad abitar insieme. Ad aumentare i "sospetti" arrivano le foto pubblicate da “Nuovo” che li vedono proprio mentre visitano un appartamento.In attesa del venditore Francesco, molto attivo suo social, consulta il telefonino e poi, una volta entrato in casa con la fidanzata, visita la terrazza dell’attico a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Finito il tour la coppia parla con l’agente immobiliare per poi andare via sorridente.