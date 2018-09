Francesco Monte prima del GFVip: incontro fra ex cognati con Andrea Iannone e saluti con Giulia Salemi

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lunedì 24 settembre comincerà la nuova edizione del, condotto da Ilary Blasi, e dopo qualche dubbio e dietrofront vedrà la partecipazione dell’ex naufrago, eliminato dal reality a seguito delle accuse di consumo di marijuana da parte di Eva Henger.Prima della reclusione Francesco fatto un giro per Milano, facendo diversi incontri.Prima ha incrociato un sorridente, ex (sembra) di Belen Rodriguez (suo ex cognato dato che era fidanzato con Cecilia, sorella minore della showgirl argentina) e poi la futura coinquilina Giulia Salemi, casta da due anni e che ha assicurato che durante il reality non cederà alle tentazioni della carne, dato che il suo corpo è sacro.