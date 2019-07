Martedì 2 Luglio 2019, 16:54

Un nuovo amore per, dopo l’addio a all’ex coinquilina ed ex compagna Giulia Salemi, conosciuta tra le mura della casa del Grande Fratello. L’ex tronista (e storico ex di Cecilia Rodriguez) sarebbe infatticon la modellaIl gossip corre da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un weekend in Puglia, a Trani e, come testimoniano le indiscrezioni pubblicate da Alberto Dandolo sul suo account Instagram e rilanciate da “Dagospia”, Francesco e Isabella (sul social nota come Isadeca) sono a Ibiza per una romantica vacanza, “beccati” mentre amoreggiano in una nota discoteca.Ultimante un’amica di Giulia Salemi ha parlato del passato rapporto fra di lei e Monte: “Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata – ha spiegato a “Nuovo” - A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta. Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci”.