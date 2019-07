Francesco Monte esce allo scoperto: baci pubblici la fidanzata Isabella De Candia a Formentera

Giovedì 25 Luglio 2019, 20:18

Da tempo si parla della storia d’amore nata frae la modella, ma ora l’ex tronista, naufrago dell’isola dei Famosi e recluso nella versione Vip del Grande Fratello, dove si era findanzato con Giulia Salemi, ufficializza la relazione con un bacio pubblico.Durante il, ma la relazione si è conclusa qualche mese dopo la fine del reality, con sospetto tradimento da parte di Francesco. Con l’arrivo dell’estate però Monte ha cominciato la sua love story con Isabella, con cui è partito per Formentera dove “Nuovo” l’ha paparazzato mentre scambia un tenero bacio con la compagnia.Recentemente Francesco è tornato a parlare della fine del suo rapporto con la Salemi: “No no, io ho smentito tutto! – ha fatto sapere in un’intervista al Magazine di “Uomini e donne” - Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia”.Con la nuova stagione televisiva Francesco Monte tornerà protagonista sul piccolo schermo con la sua partecipazione a “Tale e Quale show”.