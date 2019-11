Francesco Monte si racconta: «La musica una passione, ma voglio il cinema. Che amore con Isabella!»

: «E' il mio vero e unico amore».

Sabato 16 Novembre 2019, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si racconta, parlando della vita professionale e delle sue aspirazioni ma anche di quella privata. A Silvia Toffanin, il 31enne ha parlato di tanti argomenti, a cominciare dall'esperienza aNel programma di RaiUno, infatti,ha conquistato tutti. «Sono felicissimo di aver preso parte a quel programma, è stato una bellissima esperienza che mi ha distratto da tanti problemi personali e anche da tante cattiverie che ho dovuto subire negli ultimi anni. Sapevo di essere abbastanza intonato, ma poi una volta lì subentrano altri fattori: occorre non farsi prendere dall'emozione e saper interpretare al meglio ogni personaggio, non solo dal punto di vista canoro» - ha spiegato l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e del Gf Vip - «Il mondo dello spettacolo è qualcosa a cui ho sempre aspirato. La mia prima passione è stata la musica, cantavo e remixavo i brani che spopolavano negli anni '90, specialmente quelli di boyband come Take That e Backstreet Boys. Ballare? Assolutamente no, quello lo lasciavo fare ad altri...».ha poi parlato della sua: «Stiamo insieme da quasi sei mesi, quello che mi ha conquistato di lei è l'estrema normalità. Siamo entrambi pugliesi: io di Taranto, lei di Molfetta, rispettiamo il proverbio "Mogli e buoi dei paesi tuoi"... Comunque, anche se entrambi lavoriamo nello spettacolo, siamo due persone molto semplici ed è questo che fa funzionare la nostra storia».Parlando invece della ex,, il 31enneha spiegato: «Non c'è stato nessun tradimento, ogni volta che si parla della fine delle mie storie tutti dicono che ho messo le corna, anche quando sono io a subirle... Con Giulia stavo bene, ma è mancata la spinta in più per andare avanti e ho preferito chiudere lì la storia».Si parla poi di futuro: prima tronista, poi concorrente dei reality. Mavuole il cinema: «Mi piacerebbe fare l'attore e vorrei andare a studiare a New York, ma non sono uno che vuole vivere per lavorare. Questo è quello che ci impone oggi la società, ma non voglio lavorare dieci ore e averne solo cinque per la famiglia. Tra dieci anni mi vedo nella mia Puglia, in un bel trullo con un paio di ettari di ulivo e sicuramente dei bambini».