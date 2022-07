Francesco Facchinetti, vacanza polemica con la moglie Wilma: «Salvate i mariti». Cosa è successo

Vacanze in salita per Francesco Facchinetti, partito per Saint-Tropez per il weekend, ma già pronto a fare polemica per le rigide regole impostele dalla moglie Wilma.

Si incomincia con la valigia: non un trolley, ma un borsone, più pratico e leggero, ma poco adatto alle esigenze del talent scout. «Complimenti a Wilma. Dobbiamo andare via 36 ore e questa è la valigia – denuncia bonariamente Francesco in una storia social –. Io voglio protestare. Salvate i mariti che devono sopportare questo».

Francesco Facchinetti polemico con la moglie

Le polemiche proseguono sotto l'ombrellone, dove Facchinetti si lamenta di non poter scendere in pista a ballare e cantare, come avrebbe fatto un tempo. «Volevo denunciare il fatto che siamo a Saint-Tropez, ma mia moglie mi obbliga a stare di fianco a lei nel lettino, quando invece io vorrei essere là a festeggiare, in mezzo alla festa, come farebbe DJ Francesco».

La serie di storie polemiche si conclude con un attacco alle abitudini salutiste della moglie. Da sempre attenta alla linea, Lady Facchinetti fa di tutto perché marito e figli abbiano una dieta equilibrata, anche in vacanza. «Denuncio anche il fatto che Wilma non mi vuole far bere – prosegue il cantante, mentre la moglie dal lettino lo ignora –. Mi fa bere solo cocktail analcolici quando io sono bergamasco e alla mattina bevo Campari con bianco. Io non posso bere questa roba qua. Che cos'è sta roba qua? Succo di fragola e acqua gasata?». Insomma, non ne va bene una a Francesco Facchinetti, ma la vacanza non è finita e tutto può ancora succedere. Persino uno strappo alle regole.

