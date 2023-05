Francesco Facchinetti furioso: «Opportunismo e ingordigia, per me sei un capitolo chiuso». Lo sfogo social: ma con chi ce l'ha?

di Redazione web

Francesco Facchinetti si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui rapporti umani e sul valore dell'amicizia. Il dj ha scritto delle frasi di profondo valore che celano un po' di rammarico e nervosismo. «Opportunismo, menefreghismo, ingordigia e egoismo sono all'ordine del giorno. Chi non ha rispettato la parola data, con me si è trovato davanti a una persona che non ha paura ad azzerare tutto», ha scritto nelle sue Instagram stories. Ma a chi è rivolto lo sfogo?

Francesco Facchinetti: «Sarò sempre legato ad Alessia Marcuzzi. La calvizie? Mi dicono che in testa ho un gatto morto»

Alessandra Facchinetti, la figlia di Roby dei Pooh: «Mio padre sequestrato dai rapinatori in casa, a Milano non mi sento più sicura»

Francesco Facchinetti: le parole

Francesco Facchinetti ha aperto il suo cuore sui social network.

«Quello che in tanti non capiscono è che per me la parola data vale più di tutto - scrive Francesco Facchinetti -. In questo mondo di mezze calzette, invece, mi rendo conto tutti i giorni quanto questo valore oggi non esista più. Non ho mai avuto paura di cancellare, tracciare una linea sopra chi non ha rispettato quello che per me è il sacro principio, appunto, della parola data. Non me ne frega quanto sei potente, grosso, ricco, famoso - continua il dj -. Se mi dici una cosa e poi ne fai un'altra per me sei un capitolo chiuso. Ragionando così mi sono circondato solo di persone vere e sincere, pronte a entrare nel fuoco per me e io per loro. La vita è una. Scegli bene le persone che vuoi al tuo fianco. A costo di perdere qualcosa».

Non è chiaro a chi sia rivolto lo sfogo. Se prevedesse un destinatario o meno, lo sa solo Francesco Facchinetti che, poi, chiude così: «Mentre il mondo giudica, punta il dito e scappa, io tendo una mano e cerco di aiutare chi ne ha bisogno. Non importa se tu sia un milionario o un delinquente: tutti hanno bisogno di una mano e se dimostrano di voler essere aiutati io sarò lì. Essere amici non vale solo quando conviene, ma soprattutto quando il tuo amico è messo male e ha bisgno di te».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA