Ci sono immagini e soprattutto scelte che non si possono dimenticare e che lasciano un segno indelebile nel cuore di un tifoso sfegatato come Francesco Facchinetti, che dopo avere visto un video del figlio, ha lanciato l'allarme sui social, facendo preoccupare i suoi fan.

Francesco Facchinetti sconvolto dopo il video del figlio: «Ho il cuore spezzato»

«Ho il cuore spezzato, è successa una cosa veramente brutta» esordisce Facchinetti con gli occhi lucidi. La ragione di tanto sconforto la spiega lui stesso pubblicando la registrazione di una videochiamata con i figli Leone e Lavinia e la moglie Wilma, durante la quale il bimbo ha osato mostrarsi al padre con una maglia del Milan: sacrilegio!

«Cosa sto vedendo, ditemi che è uno scherzo» prosegue il dj. «Che maglia ha addosso mio figlio? Siamo fuori di testa? Leone prometti a papà che è l'ultima volta che metti quella maglia lì per favore» lo implora Francesco. «No» risponde deciso il bambino, noncurante della sofferenza procurata al padre con questa scelta di campo. «A che squadra tieni?» insiste Facchinetti. «Milan» risponde spavaldo Leone, prima di scoppiare a ridere.

«Leone, su queste cose non si scherza. Sai che il papà scherza su tutto, ma non su questo» lo ammonisce. «La squadra è l'Inter, non il Milan». A questo punto interviene la moglie: «In questa famiglia nessuno è malato di calcio e nessuno segue le squadre». «Fa niente, la famiglia Facchinetti tiene all'Inter. No Inter, no Juve». «Di Facchinetti questi bambini hanno solo il nome» è l'affondo finale di Wilma. Chi la spunterà?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 22:13

