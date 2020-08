Francesco Facchinetti matrimonio senza parenti per il covid: «Mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le foto delle nozze e l'annuncio a sorpresa è stato dato via social a circa sei anni di distanza dalla cerimonia avvenuta nel dicembre del 2014, a Mariano Comense, città natale del conduttore.«Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe...che tamarro!» In post sui socia Francesco Facchinetti ha annunciato di aver sposato per la seconda volta la moglie Wilma Helena Faissol . Con loro i figli Lavinia Angelica Catherine e Leone .«Voglio che la mia vita sia ogni giorno straordinaria - ha spiegato facchinetti sui social parlando del matrimonio - In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc. I motivi sono 3: - COVID; - volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli- così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati😆 Volete venire anche voi?». Facchientti è il protagonista, assieme a sua moglie, del programma su Real Time che racconta la loro vita "Facchinettis".