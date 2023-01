Francesco Facchinetti preso di mira dagli hater: «Sei irriconoscibile». Lui rompe il silenzio: «A belli, ho 42 anni e li porto da Dio»

di Redazione Web

Francesco Facchinetti è finito al centro di una polemica social, nata dopo la sua partecipazione alla prima puntata di Boomerissima, il programma condotto dall'ex compagna Alessia Marcuzzi che va in onda in prima serata su Rai2.

Il conduttore televisivo, per alcuni telespettatori, è sembrato più gonfio del solito, motivo per il quale si è ritrovato diversi messaggi da parte degli hater che hanno evidenziato il suo cambiamento: «Sei irriconoscibile. Cosa ti è successo?».

Francesco Facchinetti contro gli hater

Il dj e manager delle star si è mostrato sui social svelando il motivo del suo aspetto durante la puntata: «Ero malatissimo e prima della diretta ho preso tre tachipirine da mille e quindi ero gonfissimo perché ero davvero malato. Tra l'altro avevo un giubbotto gigantesco», esordisce Facchinetti tra le risate.

«Diverse persone mi hanno scritto chiedendomi cosa mi fosse successo o cosa avessi mangiato. Accusandomi di essere invecchiato», continua il 42enne. E ancora: «A parte che non me ne frega un ca**o, potete scrivere quello che volete, ad esempio che ho la faccia da ranocchia cinese in salamoia, va bene così».

Poi dopo aver riso di gusto alle critiche che gli sono state mosse negli ultimi giorni, con il solito sarcasmo che lo contraddistingue, il produttore conclude: «A belli, ho 42 anni e li porto da Dio»

