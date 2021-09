Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme, ecco il motivo: «Come un'unica grande famiglia»

Francesco Facchinetti festeggia su Instagram i dieci anni della figlia Mia, nata dalla sua passata relazione con Alessia Marcuzzi, e riunisce tutta la famiglia allargata.

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi insieme per la festa di Mia

Una riunione di famiglia in montagna per il compleanno di Mia Facchinetti. Francesco Facchinetti ha rincontrato per i dieci anni della figlia Mia la sua ex Alessia Marcuzzi, mamma della festeggiata, assieme a nonni (compreso Roby Facchinetti), zii e nipoti. L’ex capitan Uncino ha pubblicato uno scatto di gruppo su Instagram, dove mancano solo la moglie Wilma Faissol e il piccolo Leone, seguito dalla didascalia: «Tutti insieme per i 10 anni di MIA! Pronti per festeggiare come un’unica GRANDE famiglia».

La festa è poi proseguita con passeggiate, cena e musica: naturalmente tutto ripreso dallo smartphone di Francesco Facchinetti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 19:24

