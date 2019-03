Francesco Chiofalo torna alla vita di tutti i giorni, eccolo con gli amici fra cocktail e sigaretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La paura ormai è alle spalle epuò tornare a divertirsi fra gli amici dopo il complicato intervento a cui è stato sottoposto, come Leggo.it ha fatto sapere, per la rimozione di un tumore benigno al cervello scoperto improvvisamenteDopo il ricovero in ospedale e la riabilitazione Francesco, consociato anche come “” aveva postato sui social uno scatto che lo vedeva al supermercato per fare la spesa, felice di essere tornato alla routine quotidiana.L’ex concorrente di “Temptation Island” è stato sorpreso da “Vero” mentre si diverte sereno assieme agli amici, fra cui Ginevra Lambruschini, ex di Niccolò Bettarini, in un locale milanese, concedendosi anche una sigaretta. Durante l’intervento non sono mancate le polemiche fra Francesco e la sua ex, Francesca Roma, che l’ha accusato di aver utilizzato quanto accaduto per avere l'attenzione dei media.