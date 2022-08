Francesco Chiofalo rompe il silenzio sulle condizioni di salute: «Grazie a Drusilla...»

di Federica Portoghese

Francesco Chiofalo rompe il silenzio sulle sue condizioni fisiche e tranquillizza i fan su Instagram. L'ex volto di Temptation Island sta passando un difficile periodo dopo aver accusato un malore durante una serata a Catania. Sono stati giorni critici per Francesco che è stato dimesso da poco e ha ripreso a camminare con le stampelle, dopo aver detto che non sentiva più la gamba.

Francesco Chiofalo di nuovo in piedi. La fidanzata Drusilla Gucci: «Sei il mio guerriero»

Si intravede a mala pena il viso nel video che Chiofalo condivide nel suo profilo per aggiornare il web sul suo stato di salute, appare cupo, affranto, sguardo basso e non in forma: «Scusate l’assenza ma sono stato piuttosto male in questi giorni. Vi spiegherò quello che mi è capitato appena starò meglio. Mi sto riprendendo giorno dopo giorno anche grazie all’aiuto della persona più importante della mia vita: Drusilla Gucci», queste le sue parole per tranquillizzare i fan e ringraziare la sua fidanzata per l'amore e il supporto che gli sta dando. Drusilla infatti è sempre al fianco di Francesco, ormai fanno coppia fissa da oltre un anno e questo momento difficile non può far altro che rafforzare il legame sentimentale tra i due.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA