Francesco Chiofalo, insulti choc: «Invece di operarti agli occhi dovevi farlo al cervello». Lui replica così

Francesco Chiofalo non sopporta più «le battute infelici» delle persone dopo la sua ultima operazione. L'ex volto di Temptation Island si è sottoposto alla cheratopigmentazione, cioè l'intervento chirurgico per cambiare colore degli occhi: da color nocciola a color azzurro. Proprio nelle ultime ore Francesco Chiofalo ha aperto un box di domande nelle sue Instagram stories e ha risposto ad un commento pungente di un utente social: «Invece di operarti agli occhi ti dovevi operare al cervello perché non stai bene».

La risposta

Francesco Chiofalo si dice amareggiato e deluso dopo aver ricevuto un commento del genere sui social. «Questa "battuta" me la sono sentita dire molte volte in questo periodo e la potete trovare più e più volte fatta da persone differenti nei commenti dei miei reel e sotto i miei ultimi post - ha scritto Francesco Chiofalo nelle sue Instagram stories -.

«Purtroppo non ho risolto la cosa al 100% e ancora oggi combatto giorno dopo giorno per star bene e vivere come persona normale - ha concluso -. Trovo questa battuta veramente squallida, infelice e fuori luogo. E chi mi ha scritto una cosa del genere si dovrebbe vergognare».

