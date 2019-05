Francesco Chiofalo innamorato, fuga al mare con la fidanzata Antonella Fiordelisi

Venerdì 24 Maggio 2019, 19:14

Dopo il delicato intervento al cervello a cui è stato sottoposto per rimuovere un tumore,, conosciuto anche come “Lenticchio” ha ritrovato l’amore a fianco dell’ex tentatrice di “Temptation Island”, annunciando il fidanzamento sul social.I due, sorpresi dai paparazzi di “Nuovo,” hanno approfittando di una giornata di sole con una gita sul litorale laziale, a Fiumicino, trascorrendo il tempo facendo romantiche passeggiate sulla spiaggia. Il personal trainer romano e la dolce metà si sono conosciuti proprio durante il reality di coppia targato Mediaset: “Tra di noi, nel villaggio di Temptation Island – ha raccontato Francesco - era nata semplicemente una bella amicizia. In questi anni, poi, abbiamo continuato a sentirci, ma senza doppi fini. Finché, nel periodo in cui sono stato male, lei è stata una delle persone che più mi è stata vicino. Non ho subito capito che da parte sua ci fosse dell'interesse. (…) E, invece, il ventuno marzo ci siamo dati appuntamento per un caffè, perché lei era a Roma, e da lì è iniziato tutto”.Ultimante Chiofalo ha anche parlato, dopo un lungo silenzio, del suo stato di salute in una storie su Instagram: “Purtroppo ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta che non me ne accorgerei. La percezione del pavimento sotto i piedi non la sento più. Ho smesso di portare la macchina, ho messo i comandi al volante, e non posso più nemmeno portare la moto"