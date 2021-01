Francesco Chiofalo dopo il ritocchino: «Non vedo l’ora di rivedere la mia faccia»

Francesco Chiofalo torna su Instagram dopo essere volato in Turchia per sottoporsi a un ritocchino. Francesco Chiofalo, ex tentatore di “Temptation Island”, aveva annunciato di essere ricorso alla chirurgo per un’operazione che avrebbe cambiato i connotati del suo viso: “Non vedo l’ora di rivedere la mia faccia”.

Francesco Chiofalo si è sottoposto a una rinoplastica e ha assicurato ai suoi fan, con un post dalle stories di Instagram, che tutto è andato per il meglio: “L’operazione è andata benissimo – ha spiegato “Lenticchio” - Sono felicissimo perché finalmente mi sono levato quel naso che vedevo enorme. Ogni volta che mi guardavo allo specchio lo vedevo gigante in mezzo al mio volto”.

Ora non vede l’ora di togliere le bende per ammirare il risultato: “Immagino che molti di voi non lo reputavano enorme, ma vi assicuro che per me era così e volevo sottopormi da tempo a questo intervento. Non vedo l’ora di vedere la mia faccia, perché il naso cambia completamente la conformazione del viso”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 17:52

