Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma: «Ancora mi corre dietro, più che amore ossessione»

Francesco Chiofalo si scaglia contro la sua ex Selvaggia Roma pronta, covid permettendo, a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. "Lenticchio", oggi fidanzato con Antonella Fiordelisi, ha partecipato con l'ex findanzata a un’edizione di “Temptation Island”.

Francesco Chiofalo in un’intervista è tornato a parlare della Selvaggia che definisce una “folle”: “Lei è solo una folle che non sa più cosa inventare pur di rovinarmi la vita – ha fatto sapere a “Novella2000” - Sa parlare solo di me, non ha altri argomenti. Da quando tra noi è finita, ne ha combinate di tutti i colori”.

Selvaggia tra l’altro avrebbe contattato la sue fidanzate per screditarlo: «Ha contattato tutte le donne che stavano con me, compresa la mia attuale fidanzata Antonella. L’intenzione era di farsele amiche per poi screditarmi e farci lasciare».

Secondo Francesco, Selvaggia parlerà male di lui non appena entrata dalla porta rossa del Grande Fratello, dato che avrebbe un’ossessione: “Selvaggia, mi spiace dirlo, è sfortunata. E’ stata maltrattata da chiunque tranne che da me. Ci siamo lasciati da quasi cinque anni e ancora mi corre dietro. Più che amore è un’ossessione”.

