Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna alla vita di tutti i giorni. Come riportato da Leggo.it infatti Francesco dopo essere stato ricoverato e aver subito un’operazione al cervello, andata a buon fine, ha trascorso diverso tempo in una clinica di riabilitazione.La paura è passata, e l’ex concorrente di “Temptation Island”, soprannominato “Lenticchio” è tornato a casa e alla normalità e ha deciso di condividere la bella notizia con i suoi fan sul social. Da Facebook infatti ha postato una foto che lo vede mentre, abbigliato in tuta e con un berretto in testa, si aggira fra gli scaffali di un supermercato. Nella didascalia Francesco sottolinea tutta la felicità per la ripresa della sua “routine”: “Ed eccomi qui a fare la spesa mi hanno dimesso da qualche giorno e sono finalmente tornato a casa. Giorno dopo giorno sto riprendendo la mia routine... come fare la spesa, prendermi cura della mia casa e tutte quelle piccole cose che facevo nel mio quotidiano... piano piano sto riprendendo la mia vita da dove l’avevo lasciata".Ultimamente Francesco ha risposto alle accuse della sua ex fidanzata Francesca Roma che ha parlato del loro passato rapporto, fatto secondo lei di “bugie di ogni tipo, umiliazioni, minacce e infedeltà”: “Davanti alle cattiverie e le bugie delle persone che godono sulle disgrazie altrui... – ha sentenziato sui social - l’unica arma è l’indifferenza".