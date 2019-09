Francesco Chiofalo e l'ultimo incontro con Antonella Fiordelisi, ecco com'è andata

Giulia De Lellis, fan pubblicano estratti più trash del suo libro che diventano virali sul web

Mercoledì 18 Settembre 2019, 21:23

si era detto deciso e determinato a riconquistare, ed ha ammesso che c'è stato un ultimo incontro tra loro due. Anche se le cose non sono andate proprio come 'Lenticchio' sperava...L'ex tentatore di Temptation Island, infatti, ha ammesso di aver visto la influencer e azzurra della scherma a Salerno, ma l'incontro non è stato proprio costruttivo. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram Stories,ha infatti spiegato: «Antonella mi ha lasciato. Lei sicuramente parlerà dell'incontro, ma io non lo considero tale, visto che era inc...ata nera, inveiva contro di me, senza darmi modo di rispondere. Se chiedete a lei, vi dirà di sì, ma se chiedete a me, no, non siamo riusciti a parlare».«Ho fatto a malapena in tempo a salutarla perché lei era molto impegnata a rendermi partecipe delle costruttive valutazioni che aveva fatto sulla mia persona: che sono una testa di c...o, che devo morire, che mi odia, che non mi vuole più vedere, che devo andare a morire ammazzato, che faccio schifo...» - ha raccontatosu- «Non ci siamo soffermati su altri argomenti. Andare sotto casa sua? Questa sì che è una buona idea (ride ironicamente, ndr). Ragazzi, ci ho dormito col sacco a pelo sotto casa sua, che devo fare di più?».L'ironia e il sarcasmo dinon si fermano qui. Quando qualcuno gli dice "Ma è una mia impressione o tutte le tue ex ti vogliono vedere morto?", 'Lenticchio' risponde così: «No, perché? Hai avuto quest'impressione? Io no, non ci ho proprio fatto caso, anzi: non sapete i messaggi di auguri delle mie ex per il mio compleanno, si vede che ho lasciato un bel ricordo...».Di fronte alle tante domande dei fan,ha dovuto trovare del tempo extra per rispondere. Qualche ora dopo, 'Lenticchio' ha aggiunto: «non mi ha augurato la morte, quello che ho detto era per far capire i toni del nostro confronto. Non ricordo neanche io le parole esatte, quando uno litiga arriva a dirsi di tutto».