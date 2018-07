Francesco Arca papà felice: scatenato in spiaggia con Irene Capuano e i figli

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FOLLONICA – Da tronista e attore a papà di famiglia, il passo è stato breve per. L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, dopo un lungo fidanzamento con Laura Chiatti, ha ritrovato l’amore a fianco della collega (anche lei ex U&D)I due hanno avuto prima una figlia, Maria Sole, di 3 anni e poi un maschietto, Brando Maria, che ha da poco compiuto 3 mesi.Francesco, al momento non impegnato sul set, è stato fotografato da “Nuovo” mentre si gode una giornata al con la compagna e i piccoli: “quando facevo il tronista me la spassavo – ha fatto sapere Arca – oggi mi diverto in modo diverso”.