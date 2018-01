Francesco Arca papà bis, a spasso con Irene Capuano incinta e la figlia Maria Sole

2 milioni e 200 Mila grazie #sacrificiodamore Un post condiviso da Francesco Arca (@francescoarcaofficial) in data: Dic 30, 2017 at 1:48 PST

ROMA – A brevediventeranno di nuovo genitori.I due ex protagonisti di “Uomini e donne”, già genitori della piccola Maria Sole, nata 2 anni fa, sono in attesa dell’arrivo del primo maschietto di famiglia.La coppia è stata sorpresa da “Novella2000” mentre passeggia per la capitale assieme alla figlia con Ireneche mostra le sue forme da mamma e Francesco, oggi attore di successo protagonista della serie tv “Sacrificio d’amore”, che si occupa della piccola.