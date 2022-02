Francesco Arca e Laura Chiatti, dopo l'amore una splendida amicizia: «Siamo fortunati»

Da amore ad amicizia. Dopo storia d'amore di 3 anni, Francesco Arca e Laura Chiatti, continuano a frequentarsi con le rispettive famiglie. I due escono spesso insieme ai nuovi compagni, Irene Capuano e Marco Bocci, e i figli: Mariasole e Brando per Francesco, Enea e Pablo per Laura. A raccontare il rapporto che si è creato è proprio Francesco Arca che, in un'intervista al settimanale Vero Tv, ha dichiarato: «Dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme»

«Qualcuno vedendo la mia famiglia assieme alla sua si è lasciato andare a commenti tipo: “Qui c’è qualcosa sotto!”. In realtà, di quei commenti né a me né a Laura è mai importato nulla. Non bisogna giustificarsi di fronte alla fortuna di aver visto trasformarsi un rapporto sentimentale in uno contraddistinto da un bene immenso».

Ottima sintonia anche tra Laura Chiatti e Irene Capuano, la compagna di Francesco Arca. Le due si scambiano spesso complimenti e consigli, sia privatamente sia pubblicamente sui social network. Speciale anche il rapporto tra l’attore toscano e il marito della Chiatti, Marco Bocci. Nel momento delicato in cui quest’ultimo è finito in ospedale a causa di un herpes al cervello, Arca si è mostrato presente e vicino.

