Francesco Arca e Irene Capuano: all'asilo con la figlia Maria Sole mentre Brando dorme nel passeggino

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha iniziato la carriera televisiva come tronista, poi è stato il fidanzato di Laura Chiatti e oggiè un felice papà di famiglia di professione attore. Francesco, come riportato da Leggo.it , infatti ha lasciato il mondo dei dating tv e ha lentamente conquistato ruoli da attore in fiction e film, mentre dal punto di vista sentimentale ha trovato l’amore con la collega (anche lei ex “Uomini e donne”), con cui ha avuto i figli Maira Sole e Brando.I due sono stati fotografati mentre proprio mentre portano Maria Sole, tenuta amorevolmente in braccio dal papà, all’asilo, mentre Brando si addormenta tranquillo nel passeggino. La prima figlia della coppia ha da poco compiuto 3 anni, mentre Brando ha quasi sette mesi: i genitori hanno deciso di dare l’annuncio della nascita per ambedue sui social, dove Maria Sole ha anche scelto anzitempo il nome per il fratellino in arrivo.Francesco ha recentemente parlato in un’intervista del rapporto con la compagnia: “Il nostro merito è che ci siamo aspettati -. ha speigato - Fra di noi c’è sempre stata una complicità molto forte che si è interrotta perché abbiamo seguito strade differenti, ma poi ci siamo ritrovati e questo è il bello della vita. Lei è stata paziente, io sono stato fortunato”.