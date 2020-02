Francesco Arca e l’amicizia con Laura Chiatti: «Amore cosmico, nessun rapporto irrisolto»

Laura Chiatti e il marito, Marco Bocci sono molti amici della coppia formata dall’ex tronista oggi attore Francesco Arca e la collega (anche lei ex U&D) Irene Capuano. Laura e Francesco sono stati fidanzato per lungo tempo e sui social c’è stato qualcuno che per via di questo rapporto passato ha storto il naso.

Francesco però ha voluto rispondere, parlando di un “amore cosmico” nell’allegra comitiva: “Io e Irene conosciamo Laura e Marco da tanti anni – ha spiegato in un’intervista a “F” - facciamo le vacanze insieme e ci dimostriamo affetto in privato e in pubblico. Solo se un rapporto è irrisolto emergono problemi, tra noi quattro, invece, c’è solo un amore cosmico. Si può restare amici di un ex, ne sono convinto e non sono l’unico”.



La stessa cosa infatti gli è capitata in famiglia, ma ha visto come protagonista la sorella: “Divorziata da anni eppure ora lei e l’ex marito, che nel frattempo hanno altre persone nella loro vita, sono come fratello e sorella e non ci vedo niente di male. Lui, peraltro, è anche il mio migliore amico. La malizia, insomma, sta solamente in chi guarda”.



Laura Chiatti e Marco Bocci hanno due figli Pablo ed Enea, mentre Francesco e Irene sono genitori di Maria Sole ed Brando Maria.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 18:29

