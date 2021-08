Francesca Sofia Novello mostra il pancino durante la vacanza in barca con Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello in vacanza con Valentino Rossi ha mostrato il pancino dopo l'annuncio dell'attesa di una bambina. La modella incinta ha deciso di godersi l'estate in barca insieme al compagno che ha dato a tutti la notizia del suo addio alle gare, proprio per dedicarsi alla famiglia in crescita.

Francesca è al settimo cielo all'idea di diventare mamma, e vedere il suo corpo che cambia con la gravidanza la riempie di emozioni. "Hello pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula... Mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda", ha scritto sui social, postando uno scatto in costume dalla sua gita in barca.

Il ventre inizia ad arrotondarsi e la gioia per i due di diventare genitori è massima. Intanto i due sono stati paparazzati al largo di Pesaro a bordo di uno yacht di 26 metri, che al pilota è costato (pare) ben 9 milioni di euro. Le con un costume a vita alta che evidenzia la pancina.

