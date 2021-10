Francesca Neri e la malattia, spuntano cicatrici sulle sue labbra. Lei rivela il perché: «È per il silicone»

In tanti si chiedono il perchè, cosa sia successo. Francesca Neri ora ha cicatrici sulle splendide labbra. I segni che porta sulla sua pelle sono arrivati per rimediare al silicone. «Me le sono fatte aprire», rivela a Oggi, nella sua lunga intervista in cui parla della sua malattia, la cistite interstiziale cronica, e di come la lunga sofferenza l’abbia cambiata. L’attrice 57enne ha detto basta ai ritocchini, ha scelto di avere una bellezza tutta naturale.

Racconta ogni cosa nel suo libro, “Come carne viva”, edito da Rizzoli. «Scrivere è stata una terapia», confessa. Francesca Neri, vivendo il dolore e rinascendo, pian piano, adattandosi alla patologia che per anni l’ha portata a isolarsi, ha eliminato dal suo meraviglioso viso tutto quel che era “artificiale”. «Queste sono le mie labbra, con tante cicatrici - spiega - Me le sono fatte aprire per eliminare le palline di silicone. Oggi mi curo da dentro, avendo capito quanto sono importanti la prevenzione e il regime di vita sano».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 08:19

