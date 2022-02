Francesca Michielin da 110, la cantante si laurea al conservatorio in canto jazz

Cantante, direttrice d'orchestra, da poco anche scrittrice. A un'artista a tutto tondo come Francesca Michielin mancava solo la consacrazione dell'alloro, che dopo anni di studi e sacrifici è arrivato poche ore fa. La cantante si è appena laureata al conservatorio di Castelfranco Veneto (Treviso), festeggiata da genitori, nonni e amici.

Come documentato dal profilo dell'ex vincitrice di X Factor, Francesca Michielin ha completato oggi il suo percorso al conservatorio con una tesi su Charles Mingus, noto contrabbassista, pianista e compositore di jazz statunitense. «Avevo paura di non riuscire più a meravigliarmi, a stupirmi, di non poter più condividere un momento di felicità. E poi...», recita la sua voce fuori campo a corredo di un breve video ricordo che riprende tutti i momenti salienti della giornata: la discussione davanti alla commissione di laurea, la tensione prima del voto, l'abbraccio con gli amici, la corona d'alloro, le candeline sulla torta e la commozione dei nonni presenti.

Una giornata carica di emozioni, ma anche di risate per la cantante di Bassano del Grappa, che domani festeggia, tra l'altro, il suo 27esimo compleanno. Oltre ai canti goldiardici dei compagni, l'aneddoto sulle candeline della torta: «Allora mia madre aveva preso le candele con tutti i numeri possibili, perché non poteva sapere il voto, ma alla fine il voto è questo...» ha confessato inquadrando il 110. L'ennesima grande soddisfazione della sua precocissima carriera.

