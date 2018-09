Francesca Giuliano dalla parte delle curvy: «Basta offese. Pronta ad andare dalla D'Urso per difendere Fabiana»

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesca Giuliano dalla parte delle donne curvy. La ‘’Anni ‘50” di ”Avanti un Altro!” si schiera a difesa di Fabiana Britto, pesantemente attaccata dalla giornalista Patrizia Groppelli durante una puntata del programma di Barbara D’urso.“Basta offese alle donne Curvy!” – ha spiegato ad Alex Achille in Radiochat.it - Non è possibile che ogni volta che in televisione appare una donna in carne e prosperosa, c’è sempre qualcuno pronto ad attaccare. Quale esempio stiamo dando ai giovani? Non si possono discriminare le donne per le loro curve, è ora di dire basta! Trovo anche assurdo che una giornalista, in diretta televisiva, vada a chiedere a una ospite se ha le tette rifatte o meno ma dove siamo arrivati?”.E’ pronta a “sfidare” il salotto di Barbara d’Urso: “Sono pronta ad andare da Barbara D’Urso, quando vuole, per difendereFabiana – con le unghie e con i denti - che ancora non ho avuto il piacere di conoscere, anzi voglio mandarle un messaggio: non farti abbattere, accettiamoci come siamo, differenziamoci dalla massa, bisogna sempre essere se stessi e ricorda, chi ci offende, in realtà ci invidia!”.