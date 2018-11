Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, la "Anni 50" del programma di Canale 5 Avanti un Altro!, rivela: «». La maggiorata del programma condotto da Paolo Bonolis si è sfogata ai microfoni di Alex Achille di Radiochat.it ON TV. E continua: «Sono stufa e delusa da alcune donne che sul web mi insultano per i miei chili di troppo. Mi sento bullizzata e penso aa causa dei giudizi e delle offese portate avanti da persone stupide e piene di odio».Nei giorni scorsi, Francesca Giuliano è andata a trovare il suo amicoche si occupa di chirurgia estetica e con l'occasione ne avrebbe approfittato per farsi fare qualche. Ma un, pubblicato da Urtis che ritrae la giunonica Francesca ancora più "esplosiva" del solito, avrebbe scatenato le ire di centinaia di donne che l'avrebbero accusata di essere ricorsa allaper aumentare le sue misure e di essere- ha continuato Francesca - fin dall'età di quattordici anni il mio seno è sempre stato prorompente, non sono mai ricorsa al bisturi ma soltanto a qualche punturina per mantenere il mio aspetto al meglio. Effettivamente sono leggermente ingrassata e in quella foto, pubblicata sul profilo Instagram di Giacomo, sembro essere ancora più in carne. Ma vi assicuro che. Non capisco come certe donne possano per invidia o cattiveria arrivare a offendere con frasi pesanti e termini indicibili una persona, soltanto perché ha qualche chilo in più. È ora di dire basta, i social non possono diventare strumento d'odio in mano a persone ignoranti che, con le loro offese, rischiano di portare una persona debole di carattere anche al suicidio».