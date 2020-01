Francesca Fioretti ritrova il sorriso dopo la morte di Astori. I fan emozionati: «Riprenditi la tua vita»

Francesca Fioretti con l'ultimo post su Instagram sembra voler dare una svolta alla sua vita sconvolto due anni dalla morte di Davide Astori, padre della sua piccola figlia. Astori, all'epoca calciatore della Fiorentina, è stato trovato morto in un hotel di Udine la domenica prima della partita della sua squadra contro i friulani.



Fallo. Ora , però e con coraggio

scrive nel testo e i fan si emozionano con decine di messaggi e like.

Riprenditi la tua vita

scrivono in tanti, un incoraggiamento vero e proprio per la bellissima Francesca a superare definitivamente un trauma come la morte della persona amata.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 18:45

