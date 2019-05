Francesca Fioretti mamma a tempo pieno, pomeriggio al parco con la figlia Vittoria

Venerdì 10 Maggio 2019, 17:45

è tornata al suo lavoro di attrice teatrale con lo spettacolo "Lugs", ma quando non calca il palcoscenico l’ex gieffina (della nona edizione) fa la mamma a tempo pieno con laVittoria, che ha da poco compiuto 3 anni.Francesca infatti ha superato la scomparsa del compagno Davide Astori avvenuta lo scorso 4 marzo 2018, quando il capitano della Fiorentina rinvenuto senza vita in un albergo a Udine, prima che la sua squadra incontrasse quella cittadina per il ventisettesimo turno del campionato di Serie A. E’ appunto tornata al lavoro e si dedica alla piccola, con cui è stata fotografata da “Vero” durante una giornata sulle giostre di un parco di Milano.La Fioretti ha riperso anche a viaggiare con Vittoria e dalla Turchia ha voluto dedicare un post al suo Davide. Dal Palazzo Topkapı, Francesca ha condiviso su Instagram uno scatto che la vede assieme alla piccola, seguito dalla didascalia: “E … e poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre”.