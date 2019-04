Francesca Fioretti, la foto che commuove: figlia Vittoria e dedica a papà Davide Astori

Ultimo aggiornamento: 18:27

Una nuova dedica da parte di. Il fidanzato dell’ex gieffina, capitano della fiorentina, infatti è scomparso lo scorso 4 marzo 2018 , rinvenuto senza vita in una struttura alberghiera a Udine, prima che la sua squadra incontrasse quella cittadina per il ventisettesimo turno del campionato di Serie A.Dopo molte difficoltà Francesca è tornata alla vita di tutti i giorni, anche per il bene della figlia, la piccola Vittoria. La Fioretti ha anche ripreso a lavorare, col suo impegno a teatro, ma non dimentica certo il suo Davide. In viaggio con la figlia in Turchia, dal Palazzo Topkapı, Francesca ha postato uno scatto che la vede assieme alla piccola, seguito dalla didascalia: “E … e poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre”. Molti naturalmente i commenti dei fan, pronti a starle vicino, fra cui alcuni vip come Laura Torrisi e Paolo Ciavarro.