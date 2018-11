Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ex conduttrice di Uno Mattina, ora a La Vita in Diretta su Raiuno, è stata quest’oggi ospite dia Vieni da me, e ha svelato particolari interessanti anche della sua vita privata, nonostante la sua notoria timidezza nel mettere in piazza la stessa.Dopo essersi commossa per la canzone Averti addosso di Gino Paoli («Mi ricorda mio padre», ha confessato), ha raccontato la sua infanzia, sottolineando l’orgoglio delle sue origini, e trattenendo a fatica le lacrime. Per poi passare a parlare di, collega proprio a La Vita in Diretta, con cui c’è stata qualche frizione che però ora sembra passata, soprattuttoa Francesca in diretta, e - perché no - anche per la rivelazione sulla comune agenziaSuccessivamente, la canzone Please dont’go ha ricordato a Francesca Fialdini gli anni ’90 e quindi la sua giovinezza (Francesca è classe ’79): la conduttrice ha confessato di essere stata innamorata di un certo Milo. «Mi ha fatto penare per anni - racconta - il primo bacio gliel’ho dato dopo 3-4 anni». E dopo che è finita, la Fialdini non ha dimenticato Milo: «L’ho spiato su Facebook con la sua nuova fidanzata Federica. Lei è bruttina, segni particolari zero», ha ammesso, per poi specificare che si trattava solo di una battuta scherzosa.