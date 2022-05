Francesca De Andrè, il racconto choc delle violenze a I Fatti Vostri: «Pensavo di morire»

«Pensavo di morire» queste le parole utilizzate da Francesca De Andrè che, adesso, sta meglio. La nipote di Faber, figlia di Cristiano De Andrè, per la prima volta racconta in tv le violenze subite dall’ex compagno. Un incubo durato per anni. A I Fatti Vostri si sfoga dopo l'ultima aggressione che l'ha ridotta in fin di vita.

Salvo Sottile mostra anche la foto della mora con il volto tumefatto, sfigurato per le botte ricevute da Giorgio Tambellini, imprenditore 38enne di Livorno, ed ex compagno di Francesca. L'ultima lite è degenerata in modo definitivo e a salvarla ci ha pensato la vicina che ha chiamato le forze dell'ordine. Solo a questo punto Francesca De Andrè ha trovato le forze e il coraggio di denunciare.

«Volevo creare una mia famiglia - racconta ancora scossa Francesca -. Anche perché quella mia di origine non l’ho avuta realmente, ho avuto un’infanzia travagliata. Nella vita sono diventata crocerossina per il mio passato. Ho conosciuto questo uomo tramite amici in comune. Tra noi è nata una relazione che non è cominciata subito con le violenze. Non avrei mai pensato di ritrovarmi in una situazione del genere. Però non voglio far pena, ma mandare un messaggio importante a tutte le ragazze. Ho toccato il fondo tra la vita e la morte».

«Sono andata a vivere con lui e pensavo a costruire una famiglia. I problemi con lui sono iniziati dopo il reality del Grande Fratello. Lui è scoppiato con fasi on e off. Quando c’era la normalità io lo vedevo come buono e con del potenziale, aveva problemi che pensavo di poter risolvere. Poi ci sono stati avvenimenti sempre più frequenti, lui aveva dei blackout», ha svelato la ragazza.

Francesca ripercorre tutto con lucidità, adesso riesce a farlo, nonostante le lacrime e sottolinea: «C’è stata della violenza forte e della crudeltà. Io mi sono ritrovata in tv a parlare di violenza sulle donne e nel privato vivevo quelle situazioni, ma mi dicevo ‘no la mia situazione è diversa’. Quando i suoi occhi diventavano cattivi erano botte e cominciava senza motivo. La paura mi bloccava e cercavo solo di tenerlo lontano».

Giorgino, così come l’uomo veniva chiamato al GF, quando entrò per cercare di riconquistarla dopo un suo presunto tradimento, l’ha soggiogata. Sottile le domanda perché non lo abbia denunciato prima, lei risponde: «Non lo denunciavo, ma minacciavo di farlo. Lo registravo prendendo con tutta la forza che avevo il cellulare sperando che finisse tutto. Improvvisamente smetteva e mi prendeva da dietro proprio per non farmi reagire. Lui arrivava da dietro a sorpresa per non farmi reagire subito. Voleva eliminarmi davvero. Ero piena di lividi e inventavo che erano dovuti a delle cadute. Stavo chiusa in casa quando le ferite erano troppo evidenti».

Francesca poi parla dell’ultimo episodio, il 21 aprile scorso, quello che ha fatto scattare finalmente la denuncia e l’ha convinta a venire allo scoperto rompendo il silenzio: «L’ultima volta ho avuto tante contusioni e un trauma cranico importante. I giorni di prognosi erano tanti e quindi la denuncia per Giorgio è arrivata d’ufficio questa volta. Quando ho perso i sensi lui ha chiamato i Carabinieri dicendo che lui era stato aggredito e che io mi ero picchiata da sola. Improvvisamente è rientrato a casa e ha continuato a picchiarmi, subito dopo è arrivata la vicina e lui è scappato. Lei mi ha salvata. Mentre mi picchiava e stavo per perdere i sensi ho pensato ‘io a domani non ci arrivo’. Il suo non era un amore tossico, perché non era proprio amore», ha concluso una sconvolta Francesca De Andrè, finalmente liberatasi di un peso che la soggiogava da troppo tempo.

