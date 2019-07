Cristiano De André fa pace con la figlia Fabrizia e tende la mano a Francesca: «Ti aspetto...»

Sabato 20 Luglio 2019, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra essercisembra aver intenzione di riconciliarsi con i figli, dopo anni di rapporti turbolenti e come primo passo ha fattoGià lei aveva pubblicato diverse Instagram stories con le immagini di un concerto del padre, poi sulla pagina di Facebook del cantautore arriva la conferma.Una foto di Fabrizia, insieme ad Alice, abbracciate e una didascalia molto chiara: «È arrivata anche Alice! Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi. Con Filippo ci vedremo ad agosto». La serenità con Fabrizia sembra essere tornata, dopo le discussioni durante il Grande Fratello, le diffide, ora Cristiano sembra voler tendere una mano alle figlie, anche a Francesca con cui lo scontro è da sempre molto acceso.Francesca querelò il padre per calunnia, dopo alcune frasi riportate nella sua biografia e nel 2017 lo stesso Cristiano querelò la figlia perché lo accusava di aver picchiato la sorella minore. Le tensioni si sono inasprite fino alla diffida, ma ora la mano è tesa. Cosa avrà intenzione di fare Francesca?