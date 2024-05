Francesca Cipriani svela le violenze: «Un uomo di cui mi fidavo mi ha massacrato di botte, un mio capo provò a violentarmi»

di Cristina Siciliano

Francesca Cipriani ha scelto di parlare a cuore aperto a Storie di donne al Bivio, il programma condotto da Monica Satta. La showgirl durante l'intervista ha ricordato il periodo in cui è stata vittima di violenza. L'ex gieffina ha subito due episodi drammatici, difficili da superare e soprattutto da raccontare: prima con un uomo di cui pensava di podersi fidare e poi con il suo datore di lavoro.

La confessione

Un dolore che ancora oggi si porta dentro: «Mi ha massacrato di botte e mi ha chiuso in casa. Non respiravo più, mi sono salvata solo perché sono uscita in strada a chiedere aiuto». L'ex concorrente del Grande Fratello ha poi rivelato che ha quasi subito anche una violenza sessuale da parte di un suo datore di lavoro. Un racconto agghiacciante.

«Un'altra volta facevo la commessa a Sulmona e fui sequestrata dal mio datore di lavoro che mi chiuse in un camerino per violentarmi - ha spiegato Francesca Cipriani -. Anche allora sono riuscita a scappare gridando aiuto. Ho avuto una vita terribile e ho scaricato sulla chirurgia plastica tutte le mie ansie e le mie fragilità fino a distruggermi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 19:13

