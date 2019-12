Francesca Cipriani a Domenica Live, siparietto osé: «Ti sta uscendo una t***a»

di Valeria Arnaldi

Domenica 15 Dicembre 2019, 19:02

Siparietto trash a, in occasione dell’annuncio dei vincitori del torneo di Domenica Alive., come ricorda, ha promesso di fare lo spogliarello in piazza Duomo, a Milano, in caso di vittoria, non è lei però a conquistare il podio. Prima che la conduttrice possa annunciare il nome dei premiati, la Cipriani si presenta in studio per cercare comunque di avere la coppa.«Io avevo promesso lo spogliarello in caso di vittoria, voglio capire…», dice la Cipriani.Il siparietto si fa rapidamente osé.«Ti sta uscendo una tetta», le dice la conduttrice.Poi le lascia la coppa perché sia lei a consegnarla ai vincitori, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno interpretato la Bella e la Bestia.La coppia entra in studio. Pietro porta in braccio il loro bambino.Francesca contesta: «Loro hanno tutto, anche un bambino. Io no. Voglio la coppa».«Tu hai le tette», risponde la conduttrice e si chiude così la trasmissione, ultima diretta prima delle festività natalizie.