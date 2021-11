Francesca Cipriani e la proposta di matrimonio al GFVip: il retroscena clamoroso

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro. Un colpo di scena in diretta e una bella notizia per l'ex Pupa. Il giovane si è presentato in casa per chiederle di sposarlo e la ragazza non ha trattenuto l'emozione.

GFVip, la proposta di matrimonio a Francesca Cipriani

La showgirl è stata convocata in giardino da Alfonso Signorini e ha visto il fidanzato. Alessandro ha così chiesto davanti a milioni di spettatori di sposarlo, mentre la Cipriani ha detto sì tra le lacrime. Grande è stata la sorpresa dei suoi compagni di avventura che per l'occasione si sono congratulati.

Francesca Cipriani smascherata dopo la proposta di matrimonio in tv

In queste ore, tuttavia, Francesca Cipriani è stata smascherata. Già ad agosto Deianira Marzano aveva parlato di questa proposta di matrimonio che sarebbe arrivata all'interno della casa di Cinecittà. Lo stesso retroscena era stato riportato a settembre anche da Riccardo Signoretti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 20:47

