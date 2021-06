Francesca Cipriani annuncia il nuovo fidanzato: «Mi ha detto... tu non sei stata intaccata»

Francesca Cipriani annuncia di aver trovato un nuovo amore. Francesca Cipriani, ex gieffina, Pupa e naufraga dell’isola dei Famosi, dopo una vita sentimentale un po’ tribolata, ritrova il sorriso a fianco del nuovo fidanzato, l’imprenditore Alessandro Rossi.

Francesca Cipriani ha un nuovo fidanzato

Francesca Cipriani e il nuovo fidanzato Alessandro Rossi, che si frequentano da febbraio, si sono incontrati per la volta durante una cena da amici comuni: “Ci siamo piaciuti subito – ha raccontato l’ex Pupa in un’intervista a “Chi” - e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.

Le famiglie hanno benedetto la loro relazione e per ora Luca è pendolare per amore, ma da Cesenatico, dove lavora come imprenditore edile, si traferirà a Milano per convivere con Francesca Cipriani: “Alessandro è gentile, è pulito dentro, è semplice. Come me! Infatti spero di averlo colpito con le stesse qualità. Molti pensano che la donna di spettacolo sia sempre una che se la tira, invece io sono sempre stata così. E lui me lo ha detto, tu non sei stata intaccata da un certo ambiente. (…) Alessandro è un campione di tenerezza. Fa su è giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Adesso però vogliamo vivere insieme qui a Milano. Mi merito la felicità. Incrociamo le dita, glielo dico: sono felice”.

