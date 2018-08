di Ida Di Grazia

-Mi scusi ma lei è rifatta?



-Sono Francesca Cipriani, veda un po’ lei... pic.twitter.com/8gQH2S0qHq — Francesca Cipriani (@CiprianiFranci) 23 agosto 2018

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l'Isola dei Famosipotrebbe sbarcare su un'altra isola quella dinel ruolo di tentatrice.In attesa di conferme ufficiali, però la bombastica show girl si diverte sui social postando foto super sexy, ma su twitter ha rivelato di possedere una grandissimi autoironia. Sul suo profilo è apparsa una sua foto in costume associata ad una didascalia ironica che ricorda la gaffe che la giornalista di Sky ha fatto con il sindaco di Genova.«Scusi lei è rifatta? Sono Francesca Cipriani faccia un po' lei», cinguetta divertita e il postè piaciuto anche agli utenti.Come ricordavamo, al momento non c'è ancora l'ufficilaità sulla partecipazione al docu reality presentato da SImona ventura, ma sarebbe davvero interessante vedere come si comporterà con Patrik il fidanzato di, sua amica-nemica. Tra le due in passato ci sono state acredini - la Cipriani si è fidanza con Cottone podo dopo il divozio di quest'ultimo dalla Marini - che sembravano essersi definitivamente risolte durante l'Isola dei Famosi. Non ci resta che aspettare.