“Tornata dall'Honduras, Cristiano non ha più risposto ai miei messaggi”, un appello da parte dii a, opinionista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.Il cantante era stato “diffidato” dalla mamma di Francesca perché aveva avanzato l’ipotesi che fingesse una crisi durante l’ormai famoso lancio dall’elicottero: “Io non ho litigato con nessuno – ha spiegato a “Nuovo” - Sono una sua fan e ho per lui tanto rispetto.Ho perso un amico e non so perché! So solo che, quando senta le sue canzoni, mi viene da piangere. La mamma si è sentita offesa dai suoi commenti, ma gli ha solo chiesto di ritirare quelle cattiverie”.Ora è in attesa del torno a “Uomini e donne”: “Spero che Maria mi metta sul trono, sono single da troppo tempo!”.