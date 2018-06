Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – “Non sono molto fortunata in amore e finora non sono riuscita a trovare la persona giusta. Proprio per questo vorrei fare un appello a Maria De filippi: Maria, mi auguro che almeno tu possa aiutarmi”, anchesi propone per il ruolo die chiede aaiuto per trovare l’amore.L’idea le è venuta sull’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Rosa Perrotta, una delle protagoniste del salotto sentimentale di Maria. Rosa li ha il fidanzato e Francesca vorrebbe fare lo stesso: “Quand'ero all'Isola, la mia compagna di avventura Rosa Perrotta mi ha raccontato che si è innamorata di Pietro Tartaglione a Uomini e donne e che si sposerà con lui, È la prova che il programma ti dà la possibilità d'incontrare l'anima gemella”.In cerca di un uomo che sia complice (“Non mi è capitato di trovare uomini che volessero essere complici, ma solo nemici e in competizione con me”), per conquistarla non le devono portare rose: “Ma chiarisco subito ai corteggiatori che si dovessero presentare davanti al trono che dà loro vorrei qualcosa da mangiare, anziché le rose. Arrivano da tutta l'Italia e io sono una buongustaia”.